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Apple лишит iPhone 8 важной для пользователей функции
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    Apple лишит iPhone 8 важной для пользователей функции

    11:07  9 Июля 2017
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    Apple лишит iPhone 8 важной для пользователей функции

    Лос-Анджелес, 9 июля. Как стало известно со слов инсайдеров в корпорации Apple, готовящийся к выходу флагман на рынке смартфонов, долгожданный для многих iPhone 8 будет лишен нескольких важных для пользователей функций, которые были анонсированы задолго до выхода новой модели. 

    Как сообщает «Инфореактор», из-за спешки инженеры корпорации Apple решили оставить восьмую модель популярнейшего смартфона без функции анонсированной ранее функции беспроводной зарядки — оказалось, что с беспроводной зарядкой не работает та версия операционной системы, с которой iPhone 8 выйдет в продажу.

    Apple лишит iPhone 8 важной для пользователей функции

    В результате создатели iPhone 8 решили пойти на хитрый трюк, чтобы обеспечить необходимый уровень продаж и покрепче привязать пользователей: устройство беспроводной зарядки в iPhone 8 будет, однако работать оно не будет — по крайней мере, до того момента, когда пользователи смогут установить себе новую версию операционной системы iOS 11.1.

    Как отмечают СМИ, в прошлом году Apple уже проделала такой трюк с пользователями, анонсировав технологию портретной съемки и придержав ее до тех пор, пока не появится операционная система iOS 10.1.

    Автор: Валентин Меликов
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