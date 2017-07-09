«АвтоВАЗ» представил новую концепцию легендарной «Волги»‍

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Москва, 9 июля. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» представил концепцию новой модели легендарной «Волги».

Новинку назвали «Волга 2020». Автомобиль выделяется панорамными окнами, большими светодиодными ходовыми дневными огнями, а также хромированными деталями. Также создатели наделили машину массивными тормозными суппортами и двуцветным интерьером.

Эксперты идею «АвтоВАЗ» оценили, однако добавили, что ее воплощение в реальность маловероятно.

В конце июня стало известно, что в этом году «АвтоВАЗ» планирует нарастить производство на 21% до 495 тысяч автомобилей и сборочных материалов.