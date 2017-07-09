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В Сети опубликовано фото галактики М77, сделанное телескопом ESO
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    В Сети опубликовано фото галактики М77, сделанное телескопом ESO

    10:47  9 Июля 2017
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    Уникальное фото галактики М77, сделанное телескопом ESO, опубликовали в Сети

    Мюнхен, 9 июля. Научные сотрудники из Европейской Южной Обсерватории (European Southern Observatory) показали снимки галактики Мессье 77 (М77), которая включена в сборник «Космические сокровища ESO». Об этом говорится на официальном сайте ESO. 

    Известно, что фото удалось сделать при помощи специального телескопа, который запечатлел космическую спираль. М77 была впервые зафиксирована астрономом из Франции Пьером Мешеном еще в конце 18-го века. В течение многих лет специалисты считали это удивительное космическое явление туманностью. 

    Отметим, что М77, которая расположена в созвездии Кита на расстоянии 47 млн световых лет от нашей Солнечной системы, является одной из ярчайших галактик. 

     

    Автор: Дана Балан
    #космос #астрономы #галактика #eso
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