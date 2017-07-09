Илон Маск опубликовал фото первой Tesla Model 3

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Нью-Йорк, 9 июля. Владелец американской компании Tesla Илон Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter снимок первого готового серийного автомобиля Tesla Model 3.

По словам Маска, он станет «счастливым обладателем» первого выпущенного авто, невзирая на то, что транспортное средство было заказано предпринимателем и спонсором из Technology Partners. Маск решил сделать себе такой презент на день рождения (28 июня).

Напомним, весной прошлого года, когда появилась возможность сделать предварительный заказ автомобиля, в течение суток откликнулось не менее 134 тыс. человек.

Известно, что цена автомобиля составит порядка 35 тысяч долларов. Старт продаж назначен на конец текущего года.