Сирия: зафиксированы перестрелки в районах, захваченных ИГ и «Джебхат ан-Нусрой»

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Дамаск, 9 июля. Российская часть совместной комиссии по соблюдению перемирия в течение минувших суток зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии. Обе перестрелки произошли в провинции Латакия.

В то же время турецкая сторона комиссии сообщила, как указано в ежедневном бюллетене министерства обороны РФ, о семи случаях нарушения перемирия, которые произошли в провинциях Латакия, Хама, Дамаск и Даръа. В целом обстановка во введенных в Сирии зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Большая часть нарушений перемирия зафиксирована в районах, расположенных в непосредственной близости от территорий, захваченных террористами международных экстремистских группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»* (обе террористические группировки запрещены в РФ решением Верховного суда).

В информационном бюллетене Минобороны РФ отмечается также, что за минувшие сутки в Сирии было проведено 7 гуманитарных акций.

* Организация запрещена на территории РФ.