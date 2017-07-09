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Полиция задержала 23 члена ку-клукс-клана на митинге в США
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    Полиция задержала 23 члена ку-клукс-клана на митинге в США

    10:27  9 Июля 2017
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    Полиция задержала 23 члена ку-клукс-клана на митинге в США

    Шарлоттсвилл (штат Виргиния, США), 9 июля. Во время акций протеста при участии членов ячейки неонацистской организации ку-клукс-клан (ККК) в США сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека. Об этом сообщает в воскресенье издание The New York Times.

    По информации издания, не менее 23 человека были задержаны, еще трое отправлены в медицинское учреждение.

    Отмечается, что в ходе митинга случился ряд инцидентов, в том числе был применен перцовый баллончик. На данной акции участвовали примерно 50 членов ККК, передает RT.

    Напомним, ранее члены ККК сообщили, что собираются прийти на митинг с оружием. Они выступали против сноса памятника генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (Robert Edward Lee) в Шарлоттсвилле. 

     

    Автор: Дана Балан
    #сша #полиция #виргиния #шарлоттсвилл #ккк
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