Полиция задержала 23 члена ку-клукс-клана на митинге в США

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Шарлоттсвилл (штат Виргиния, США), 9 июля. Во время акций протеста при участии членов ячейки неонацистской организации ку-клукс-клан (ККК) в США сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека. Об этом сообщает в воскресенье издание The New York Times.

По информации издания, не менее 23 человека были задержаны, еще трое отправлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что в ходе митинга случился ряд инцидентов, в том числе был применен перцовый баллончик. На данной акции участвовали примерно 50 членов ККК, передает RT.

Напомним, ранее члены ККК сообщили, что собираются прийти на митинг с оружием. Они выступали против сноса памятника генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (Robert Edward Lee) в Шарлоттсвилле.