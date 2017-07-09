Копию разрушенной ИГИЛ колонны из Пальмиры покажут в Царском селе

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Санкт-Петербург, 9 июля. Копию разрушенной в Пальмире боевиками террористической организации «Исламское государство» колонны Зенобии покажут в Царском Селе рядом с павильоном «Зал на острову» с 9 по 23 июля.

Восстановить древнюю колонну удалось благодаря 3D-модели. Исторический памятник будет представлен в рамках выставки «Пальмира во времени и пространстве» в Царском Селе. Увидеть точную копию колонны Зенобии можно будет с 9 по 23 июля текущего года.

Напомним, оригинал был разрушен в сирийской Пальмире террористами запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

Ранее сообщалось, что первый после окончания военных действий спектакль показали для зрителей в городском Доме актера в сирийском Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.