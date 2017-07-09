Донбасс: ВСУ более 40 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 9 июля. Киевские военные свыше 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По имеющимся данным, за минувший день Вооруженные силы Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 15 городов и сел Донецкой народной республик.

Украинские силовики пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Накануне киевские бойцы за сутки выпустили по Луганской народной республике практически 70 боеприпасов, обстреляв Калиново, Желобок и другие населенные пункты.