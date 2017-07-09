Китайские инвестиции помогут восстановить Сирию после войны

В Избранное

Пекин, 9 июля. Посольство Сирии и китайская фирма «Шицзин» подписали соглашение о создании рабочей комиссии по оказанию правовой поддержки организациям КНР, которые готовы инвестирования в послевоенное восстановление САР.

Документ сирийское посольство в Китае и «Шицзин» подписали 4 июля в Пекине. В соглашении подчеркивается, что необходимо активное участие китайских компаний для восстановления разрушенной за годы войны Сирии.

«Посольство Сирии в Китае совместно с китайско-сирийской ассоциацией по взаимообменам, а также пекинской юридической фирмой «Шицзин» приняли решение о создании совместной рабочей комиссии по юридическим вопросам и инвестициям в восстановление Сирии», — сообщают источники.

Ранее первый после окончания военных действий спектакль показали для зрителей в городском Доме актера в сирийском Алеппо.