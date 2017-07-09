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Ученые: Секс после ссоры разрушает отношения
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    Ученые: Секс после ссоры разрушает отношения

    10:10  9 Июля 2017
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    Ученые рассказали, почему секс после ссоры разрушает отношения

    Вашингтон, 9 июля. Психологи из университета Левисбурга объяснили, почему интимные контакты после конфликта и ссоры не приносят пользу отношениям. По мнению американских специалистов, секс после скандала может и вовсе разрушить отношения.

    Специалисты из США отмечают, что мнение у мужчин и женщин по данному вопросу сильно различается. Первые убеждены, что секс после ссоры должен быть обязательным — «примирительным». Однако женщины считают по-другому.

    Во время анализов и исследований американские ученые выяснили, что для того, чтобы как-то загладить свою вину перед женщиной, мужчины обязаны уделять им больше времени, извиняться и заботиться. 

    Ученые рассказали, почему секс после ссоры разрушает отношения

    Ранее группа американских ученых развеяла четыре главных мифа о сексе. Речь идет об устрицах, обрезании, регулярности секса, а также о размерах полового органа. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #ученые #секс
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