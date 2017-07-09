Великобритания столкнулась с резким ростом количества преступлений на почве ненависти

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Лондон, 9 июля. Полиция Великобритании фиксирует небывалые темы роста количества преступлений на почве ненависти в стране, жертвами которых становятся как недавно приехавшие мигранты, так и те представители национальных меньшинств, которые живут в Британии уже долгие годы. Статистика неутешительна — менее чем за год после референдума Brexit количество преступлений на почве ненависти выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности за 11 месяцев было зафиксировано 49,9 тысяч преступлений на почве расовой вражды. Значительный рост расовой преступности отмечается в графствах Кент, Уорикшир и Ноттингемшир, а в валлийском графстве Гвент количество преступлений на расовой почве повысилось за год на рекордные 77%.