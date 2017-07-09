Великобритания столкнулась с резким ростом количества преступлений на почве ненависти
Лондон, 9 июля. Полиция Великобритании фиксирует небывалые темы роста количества преступлений на почве ненависти в стране, жертвами которых становятся как недавно приехавшие мигранты, так и те представители национальных меньшинств, которые живут в Британии уже долгие годы. Статистика неутешительна — менее чем за год после референдума Brexit количество преступлений на почве ненависти выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
В общей сложности за 11 месяцев было зафиксировано 49,9 тысяч преступлений на почве расовой вражды. Значительный рост расовой преступности отмечается в графствах Кент, Уорикшир и Ноттингемшир, а в валлийском графстве Гвент количество преступлений на расовой почве повысилось за год на рекордные 77%.
«Ситуация такова, что ненависть к мусульманам больше не представляет собой феномена, изолированного в отдельных анклавах в Соединенном Королевстве, а стала очевидна на уличном уровне, — отмечает Иман Атта, директор проекта по фиксированию нападений на мусульман Tell MAMA. — При этом подавляющее большинство жертв являются женщинами, а нападающие — мужчинами».