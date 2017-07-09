Более 140 тыс. человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в США

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Лос-Анджелес, 9 июля. По причине сильного пожара на электрической подстанции в Сан-Фернандо (Калифорния, США) примерно 140 тыс. человек остались без света. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, электричество решили отключить для того, чтобы спасатели смогли потушить пожар. В настоящее время сроки возобновления подачи электричества не известны.

140,000 people without power in the SFV after an explosion and fire at LADWP Northridge. Photo credit: Kanan Wysong. pic.twitter.com/SJaY2FsHeu — Melissa MacBride (@abc7melissa) July 9, 2017

О причинах пожара также ничего не известно.