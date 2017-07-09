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Назван самый продаваемый автомобиль на российском рынке
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    Назван самый продаваемый автомобиль на российском рынке

    9:46  9 Июля 2017
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    Назван самый продаваемый автомобиль на российском рынке

    Москва, 9 июля. Специалисты автомобильной области провели анализ российского рынка и определили самый востребованный и продаваемый автомобиль в стране. 

    По словам экспертов, модель российского концерна имеет довольно позитивную динамику продаж. Лишь за последний месяц Lada Granta раскупили 8552 человека.

    Назван самый продаваемый автомобиль на российском рынке

    На втором месте оказалась авто южнокорейского гиганта KIA Rio, которое упало в продажах. Владельцами автомобиля этого бренда стали 8032 человек. «Бронза» досталась Hyundai Solaris, которую распродали в количестве 7485 штук.

    В общей сложности, отмечают специалисты, российский авторынок переживает подъем. С начала 2017 года «АвтоВАЗ» смог продать практически 140 тыс. своих автомобилей. 

    Ранее стало известно, что на украинском рынке возобновились продажи автомобилей Lada Granta.

    Автор: Дана Балан
    #авто #lada granta
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