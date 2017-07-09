Назван самый продаваемый автомобиль на российском рынке

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Москва, 9 июля. Специалисты автомобильной области провели анализ российского рынка и определили самый востребованный и продаваемый автомобиль в стране.

По словам экспертов, модель российского концерна имеет довольно позитивную динамику продаж. Лишь за последний месяц Lada Granta раскупили 8552 человека.

На втором месте оказалась авто южнокорейского гиганта KIA Rio, которое упало в продажах. Владельцами автомобиля этого бренда стали 8032 человек. «Бронза» досталась Hyundai Solaris, которую распродали в количестве 7485 штук.

В общей сложности, отмечают специалисты, российский авторынок переживает подъем. С начала 2017 года «АвтоВАЗ» смог продать практически 140 тыс. своих автомобилей.

Ранее стало известно, что на украинском рынке возобновились продажи автомобилей Lada Granta.