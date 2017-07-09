Названы непреодолимые препятствия на пути Украины в НАТО
Киев, 9 июля. Несмотря на то, что достижение статуса полноправного члена НАТО уже на протяжении 20 лет является целью по крайней мере части украинских политиков, на данный момент Киев не приблизился к этой цели ни на шаг: Брюссель, несмотря на неоднократные заявления о «российской агрессии» в Крыму и Донбассе, готов оказывать только моральную поддержку и не спешит с какими либо решительными шагами.
Одна из основных причин, по которым Украину невозможно принять в НАТО сейчас, когда она хочет этого больше всего — требование о том, что у кандидат в члены НАТО на момент вступления не должен быть вовлечен во внешние или внутренние вооруженные конфликты. При этом «антитеррористическая операция» в Донбассе имеет неясный правовой статус — формально это не более чем «полицейская операция» (с использованием тяжелой артиллерии и бомбардировщиков), но Россия в правовом поле Украины получила статус «агрессора», а украинские политики третий год кричат о «войне с Россией».
При этом объявленный президентом Порошенко «переход на стандарты НАТО к 2020 году» станет для ВСУ не более чем очередной растратой денег, не увеличив боеспособность украинских войск, считают эксперты.
«На примере Восточной Европы мы можем сделать вывод, что новые вооружения Украина задарма не получит, а денег на покупку, естественно, не хватит, — заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков. — Киев очень рассчитывает сесть на шею Западу, полагая, что «друзья» будут снабжать его деньгами, самым лучшим оружием и научат хорошо воевать. Но в итоге за всё заплатит Украина».