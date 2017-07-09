Названы непреодолимые препятствия на пути Украины в НАТО

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Киев, 9 июля. Несмотря на то, что достижение статуса полноправного члена НАТО уже на протяжении 20 лет является целью по крайней мере части украинских политиков, на данный момент Киев не приблизился к этой цели ни на шаг: Брюссель, несмотря на неоднократные заявления о «российской агрессии» в Крыму и Донбассе, готов оказывать только моральную поддержку и не спешит с какими либо решительными шагами.

Одна из основных причин, по которым Украину невозможно принять в НАТО сейчас, когда она хочет этого больше всего — требование о том, что у кандидат в члены НАТО на момент вступления не должен быть вовлечен во внешние или внутренние вооруженные конфликты. При этом «антитеррористическая операция» в Донбассе имеет неясный правовой статус — формально это не более чем «полицейская операция» (с использованием тяжелой артиллерии и бомбардировщиков), но Россия в правовом поле Украины получила статус «агрессора», а украинские политики третий год кричат о «войне с Россией».

При этом объявленный президентом Порошенко «переход на стандарты НАТО к 2020 году» станет для ВСУ не более чем очередной растратой денег, не увеличив боеспособность украинских войск, считают эксперты.