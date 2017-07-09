Видео безуспешных попыток Трампа надеть на солдата фуражку выложили в Сеть

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Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд, США), 9 июля. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп поразил всех своей вежливостью, пытаясь помочь американскому солдату на авиабазе «Эндрюс» (Joint Base Andrews Naval Air Facility) «поймать» слетевшую фуражку.

Американский лидер два раза поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы сорвал сильный ветер от вращавшихся лопастей воздушного судна.

Момент засняли на видео и выложили в Сеть.

Пехотинцы встречали главу страны, вернувшегося из заграничного турне. Подходя к трапу, глава Белого дома увидел на земле фуражку одного из солдат. Он поднял ее, укрепил на голове военного, однако головной убор вновь оказался на земле. Тогда Трамп снова помог солдату.

Отметим, что 45-й президент США также сам «воевал» против сильного ветра.