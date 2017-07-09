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Экономика
Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире
Экономика
Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире
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    Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире

    9:16  9 Июля 2017
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    Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире

    Москва, 9 июля. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг лучших машин с пробегом.

    Оказалось, что лидером рейтинга популярнейших машин на вторичном рынке, стоимость и практичность которых приятно удивляет, стал Ford Mondeo. В том случае, если потенциальный покупатель приобретет модель 2000-2007 годов, то нужно уделить внимание автоматической трансмиссии, подвеске и электропроводке.

    Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире

    На втором месте оказался автомобиль шведского концерна Volvo 40. Подержанная машина считается довольно недорогой, однако, если сравнивать седан и универсал, то лучше отдать предпочтение последнему. Это отличный семейный автомобиль, а главное — очень надежный. На третьем месте расположилась Honda Civic, которая считается одним из лучших в серии семейных хэтчбэков.

    Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире

    На четвертом и пятом месте оказались немецкий Opel Corsa и японская Toyota Yaris. 

    В топ-10 включены Suzuki Grand Vitara, Skoda Superb, Saab 9-5, а также представители японских гигантов — Nissan Micra и Mazda RX-8. 

    Автор: Дана Балан
    #авто #авторынок #ford mondeo #honda civic
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