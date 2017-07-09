Назван топ-10 лучших подержанных автомобилей в мире

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Москва, 9 июля. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг лучших машин с пробегом.

Оказалось, что лидером рейтинга популярнейших машин на вторичном рынке, стоимость и практичность которых приятно удивляет, стал Ford Mondeo. В том случае, если потенциальный покупатель приобретет модель 2000-2007 годов, то нужно уделить внимание автоматической трансмиссии, подвеске и электропроводке.

На втором месте оказался автомобиль шведского концерна Volvo 40. Подержанная машина считается довольно недорогой, однако, если сравнивать седан и универсал, то лучше отдать предпочтение последнему. Это отличный семейный автомобиль, а главное — очень надежный. На третьем месте расположилась Honda Civic, которая считается одним из лучших в серии семейных хэтчбэков.

На четвертом и пятом месте оказались немецкий Opel Corsa и японская Toyota Yaris.

В топ-10 включены Suzuki Grand Vitara, Skoda Superb, Saab 9-5, а также представители японских гигантов — Nissan Micra и Mazda RX-8.