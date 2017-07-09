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Сирия: жители Алеппо готовы самостоятельно отразить нападение террористов
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    Сирия: жители Алеппо готовы самостоятельно отразить нападение террористов

    9:05  9 Июля 2017  /обновлено: 9:09  09 Июля 2017
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    Сирия: жители Алеппо готовы самостоятельно отразить нападение террористов

    Алеппо, 9 июля. Сирийскому городу Алеппо, лишь относительно недавно освобожденному от боевиков «умеренной оппозиции» после продолжавшегося годами ожесточенного противостояния, вновь грозит опасность — боевики из террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России), а также «Ахрар аш-Шам» и «Нуретдин аз-Зинки» сосредоточили около границ города группировку численностью около 7000 человек и сирийские военные предполагают, что боевики могут попробовать захватить окраинные районы города.

    Сирия: жители Алеппо готовы самостоятельно отразить нападение террористов

    В создавшихся условиях жители города сами готовятся выступить на свою защиту, передает «Русская Весна», создавая отряды народного ополчения. Активную позицию заняли многие представители местного бизнеса, которые не хотят допустить повторного захвата города исламистами — у таких людей есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить деятельность ополчения. По словам одного только представителя местного бизнеса, связанного с христианской общиной Алеппо, он готов выставить против боевиков отряд в 6000 человек — однако этой группе не хватает оружия, поэтому они намерены обратиться за помощью к сирийским военным.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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