Экс-посол США подвел итоги встречи Путина и Трампа на G20

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Вашингтон, 9 июля. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге вселяет оптимизм на улучшение двусторонних отношений, но не уверенность в данной перспективе. Таким мнением поделился бывший посол США в России Томас Пикеринг.

По словам экс-посла, говоря об общем настроении после встречи, «любая встреча, кроме абсолютно провальной, — это шаг наверх».

Он напомнил, что встречи прошли на фоне достигнутой Москвой и Вашингтоном договоренности о введении зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике, а также подчеркнул, что «сирийский компонент нестабилен, потому что все ранние попытки прекращения огня таким или иным образом срывались», передает ТАСС.

«Обе стороны выступили после встречи с заявлениями о том, что это старт перемен», — считает Пикеринг.

В общем, по его мнению, «встреча находится где-то в промежутке между огромным успехом и полной неудачей». Скорее всего, она прошла лучше, чем многие думали, а также ожидали, и это сеет определенную надежду, отметил Пикеринг.