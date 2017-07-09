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Экс-посол США подвел итоги встречи Путина и Трампа на G20
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    Экс-посол США подвел итоги встречи Путина и Трампа на G20

    10:00  9 Июля 2017
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    Экс-посол США подвел итоги встречи Путина и Трампа на G20

    Вашингтон, 9 июля. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге вселяет оптимизм на улучшение двусторонних отношений, но не уверенность в данной перспективе. Таким мнением поделился бывший посол США в России Томас Пикеринг. 

    По словам экс-посла, говоря об общем настроении после встречи, «любая встреча, кроме абсолютно провальной, — это шаг наверх».

    Он напомнил, что встречи прошли на фоне достигнутой Москвой и Вашингтоном договоренности о введении зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике, а также подчеркнул, что «сирийский компонент нестабилен, потому что все ранние попытки прекращения огня таким или иным образом срывались», передает ТАСС. 

    Экс-посол США подвел итоги встречи Путина и Трампа на G20

    «Обе стороны выступили после встречи с заявлениями о том, что это старт перемен», — считает Пикеринг. 

    В общем, по его мнению, «встреча находится где-то в промежутке между огромным успехом и полной неудачей». Скорее всего, она прошла лучше, чем многие думали, а также ожидали, и это сеет определенную надежду, отметил Пикеринг. 

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Дана Балан
    #путин #g20 #россия #сша #трамп #гамбург #пикеринг
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