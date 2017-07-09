Ученые обнаружили огромные запасы воды в Солнечной системе

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Туксон, штата Аризона, 9 июля. Под поверхностью многочисленных каменистых тел Солнечной системы может скрываться огромное количество воды, обнаружить которую можно только по характерным внешним признакам рельефа, утверждает исследователь из Планетологического института США в Аризоне Ханна Сайзмор. Подобные ландшафты были обнаружены исследовательницей на фотографиях свежих ударных кратеров на крупнейшем астероиде — Церере.

На снимках крупного ударного кратера на Церере, как ранее на Марсе и астероиде Веста, был обнаружен «рябой» ландшафт — поверхность карликовой планеты покрыта небольшими воронками, что указывает на интенсивное испарение воды в пределах ударного кратера, а следовательно, ее изобилие в подповерхностных слоях грунта.