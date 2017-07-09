«Ромео и Джульетта» по-сирийски: в Алеппо прошел первый послевоенный спектакль

В Избранное

Алеппо, 9 июля. Первый после окончания военных действий спектакль показали для зрителей в городском Доме актера в сирийском Алеппо.

По словам директора департамента культуры провинции Алеппо Джаабера аль-Саджура, эта премьера должна открыть первый театральный сезон в городе. Сюжет представления был похож на трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», однако с небольшими коррективами, в том числе речь идет о войне в сирийском городе.

Одна из враждующих семей поддерживала правительство САР, другая выступала категорически против него. Правда, спектакль завершается хеппи-эндом: любовь сотворила чудо и примирила их семьи.

Представление очень понравилось местным жителям. Джаабер Аль-Саджур рассказал, что с начала лета культурных мероприятий в Алеппо прошло больше, чем за все время военных действий.