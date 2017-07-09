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Сирия: вооруженный конфликт вспыхнул между семьями беженцев в Алеппо
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    Сирия: вооруженный конфликт вспыхнул между семьями беженцев в Алеппо

    8:26  9 Июля 2017
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    Сирия: вооруженный конфликт вспыхнул между семьями беженцев в Алеппо

    Алеппо, 9 июля. Вооруженный конфликт вспыхнул в одной из неиспользуемых школ в сирийском городе Алеппо, где размещены беженцы. Как сообщают источники с мест, конфликт продолжался несколько часов, использовалось огнестрельное оружие и гранаты.

    Причина конфликта остается неизвестной. По предварительным данным, сторонами в конфликте стали две группы беженцев, размещенные в здании школы в районе Шейх Таха. Беженцы из племенного объединения аль-Баккара живут в школе уже очень давно и не стали возвращаться в свои дома даже после того, как Алеппо был освобожден из рук террористов «умеренной оппозиции».

    Сирия: вооруженный конфликт вспыхнул между семьями беженцев в Алеппо

    Мирные жители были шокированы происходящим, никто не решился подойти для того, чтобы выяснить, в чем причина конфликта. Школа превратилась в настоящее поле боя, который утих лишь спустя несколько часов.

    Источники не сообщают количество погибших или пострадавших, указывая только, что в настоящее время «все под контролем».

    Автор: Валентин Меликов
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