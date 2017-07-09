Реакция «проморгавшей» на G20 Путина хостес взорвала Сеть

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Гамбург, 9 июля. Встречающая высокопоставленных гостей на саммите «двадцатки» в Германии женщина не узнала президента Российской Федерации Владимира Путина. Момент попал на видео в Сеть.

На видео запечатлено, как встречающая искренне улыбается прибывшим гостям и показывает им дорогу на заседание. В определенный момент мимо нее проходит лидер РФ, и только спустя пару секунд молодая женщина понимает, кто прошел мимо нее.

«Это Путин был?! Вау!», — восхитилась хостес.

Из кадров можно сделать вывод, что девушка действительно очень огорчилась тому, что «проморгала» российского лидера.

Напомним, 7-8 в немецком Гамбурге прошел саммит «двадцатки». Президент России провел «на полях» G20 ряд встреч.