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Реакция «проморгавшей» на G20 Путина хостес взорвала Сеть
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    Реакция «проморгавшей» на G20 Путина хостес взорвала Сеть

    8:21  9 Июля 2017  /обновлено: 9:13  09 Июля 2017
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    Реакция «проморгавшей» на G20 Путина хостес взорвало Сеть

    Гамбург, 9 июля. Встречающая высокопоставленных гостей на саммите «двадцатки» в Германии женщина не узнала президента Российской Федерации Владимира Путина. Момент попал на видео в Сеть.

    На видео запечатлено, как встречающая искренне улыбается прибывшим гостям и показывает им дорогу на заседание. В определенный момент мимо нее проходит лидер РФ, и только спустя пару секунд молодая женщина понимает, кто прошел мимо нее.

    «Это Путин был?! Вау!», — восхитилась хостес. 

    Из кадров можно сделать вывод, что девушка действительно очень огорчилась тому, что «проморгала» российского лидера.

    Напомним, 7-8 в немецком Гамбурге прошел саммит «двадцатки». Президент России провел «на полях» G20 ряд встреч. 

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #g20 #россия #гамбург
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