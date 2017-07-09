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Пекин полностью отказался от военного сотрудничества с Северной Кореей
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    Пекин полностью отказался от военного сотрудничества с Северной Кореей

    8:27  9 Июля 2017
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    Пекин полностью отказался от военного сотрудничества с Северной Кореей

    Пекин, 9 июля. На данный момент Народно-освободительная армия Китая (НОАК) полностью прекратила любые контакты с военными КНДР. Директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности при министерстве обороны Китая Чжоу Бо объявил, что на данный момент военное сотрудничество между Китаем и Северной Кореей полностью свернуто.

    «В прошлом у нас было много контактов и обменов, — отметил Чжоу Бо для Channel News Asia. — В настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН».

    Пекин полностью отказался от военного сотрудничества с Северной Кореей

    По словам Чжоу Бо, представители КНДР уже выразили готовность к прямому диалогу с Соединенными Штатами и Пекин готов помочь в диалоге.

    Напомним, причиной обострения обстановки на Корейском полуострове стали непрекращающиеся ракетные испытания КНДР. Ранее представители Северной Кореи объявили об успешных испытаниях ракеты, которая якобы способна доставить ядерный заряд на западное побережье США.

    Автор: Валентин Меликов
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