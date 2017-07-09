Пекин полностью отказался от военного сотрудничества с Северной Кореей

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Пекин, 9 июля. На данный момент Народно-освободительная армия Китая (НОАК) полностью прекратила любые контакты с военными КНДР. Директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности при министерстве обороны Китая Чжоу Бо объявил, что на данный момент военное сотрудничество между Китаем и Северной Кореей полностью свернуто.

«В прошлом у нас было много контактов и обменов, — отметил Чжоу Бо для Channel News Asia. — В настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН».

По словам Чжоу Бо, представители КНДР уже выразили готовность к прямому диалогу с Соединенными Штатами и Пекин готов помочь в диалоге.

Напомним, причиной обострения обстановки на Корейском полуострове стали непрекращающиеся ракетные испытания КНДР. Ранее представители Северной Кореи объявили об успешных испытаниях ракеты, которая якобы способна доставить ядерный заряд на западное побережье США.