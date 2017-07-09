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Уфологи объявили загадочную вспышку на камерах МКС взлетающим НЛО
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    Уфологи объявили загадочную вспышку на камерах МКС взлетающим НЛО

    8:00  9 Июля 2017
    1683

    Уфологи объявили загадочную вспышку на камерах МКС взлетающим НЛО

    Нью-Йорк, 9 июля. Охотники за неопознанными летающими объектами, занимающиеся изучением видеоисточников со всех концов Земли, а также из космоса, объявили об обнаружении новой видеозаписи, на которой, предположительно, был запечатлен момент взлета инопланетного космического корабля с поверхности Земли. НЛО оставил на своем пути яркую зеленую вспышку.

    Вспышка была заснята внешней камерой МКС, которая наблюдала за покрытой плотным облачным покровом поверхностью Земли. По словам охотника за НЛО, известного под ником Streetcap1, «это произошло сразу же после восхода Луны и нескольких небольших вспышек с поверхности Земли; я думаю, вы согласитесь, что это не спутник».

    Автор: Валентин Меликов
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