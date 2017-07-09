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Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США
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    Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США

    8:00  9 Июля 2017
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    Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США

    Вашингтон, 9 июля. В ходе своей двухсторонней встречи в рамках саммита «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп около 40 минут потратили на спор о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

    Как сообщили New York Times высокопоставленные источники в Белом доме, обмен мнениями временами проходил на повышенных тонах: «Путин громко потребовал доказательств у президента США, который сам неоднократно ставил под сомнение выводы американских разведывательных агентств относительно попытки России повлиять на выборы в пользу Трампа».

    В завершение спора Путин сам предложил перейти к другим вопросам, в частности — Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #трамп
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