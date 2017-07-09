Волк набросился на трехлетнего мальчика в барнаульском зоопарке

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Барнаул, 9 июля. Трехлетний ребенок стал жертвой нападения волка в барнаульском зоопарке.

По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Ольги Чесноковой, инцидент произошел в субботу днем.

«Трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка «Лесная сказка», просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказала сотрудник регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает РТ.