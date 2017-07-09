Вице-президент США извинился перед NASA за хулиганскую выходку

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Вашингтон, 9 июля. Вице-президент США Майк Пенс обратился к американскому аэрокосмическому агентству NASA с извинениями за выходку, допущенную во время осмотра новейшего оборудования: Пенс прикоснулся к некой детали космического корабля, на которой была надпись «не трогать».

Фотография, на которой вице-президент прикасается к элементу космического оборудования, он сам разместил на своей страничке в Twitter со словами: «Прости, NASA… Сенатор Марко Рубио подбил меня на это!»

Поведение вице-президента вызвало вспышку критики со стороны противников действующей администрации США в Twitter, которые обвинили Пенса в том, что он занимается чушью вместо того, чтобы отчитаться за действия Белого дома.