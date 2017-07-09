«Убийцу фотошопа» создали российские программисты

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Пермь, 9 июля. Российские программисты смогли создать новое приложение, которое превосходит по функционалу Photoshop.

Приложение, разработанное специалистами из Перми, в настоящее время проходит испытание в альфа-версии. Во время тестирование приложение AliveColors показало отличные результаты.

Оно обладает принципиально новым интерфейсом, который легок в использовании. В ближайшее время его выложат в открытый доступ. Среди функций присутствует обработка, ретушь, цифровое рисование, фильтры и эффекты. Отмечается, что непрофессиональные пользователи не столкнуться с трудностями в работе.