Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Волк набросился на трехлетнего мальчика в барнаульском зоопарке
Технологии
«Убийцу фотошопа» создали российские программисты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Убийцу фотошопа» создали российские программисты

    7:02  9 Июля 2017
    1142

    «Убийцу фотошопа» создали российские программисты

    Пермь, 9 июля. Российские программисты смогли создать новое приложение, которое превосходит по функционалу Photoshop.

    Приложение, разработанное специалистами из Перми, в настоящее время проходит испытание в альфа-версии. Во время тестирование приложение AliveColors показало отличные результаты.

    Оно обладает принципиально новым интерфейсом, который легок в использовании. В ближайшее время его выложат в открытый доступ. Среди функций присутствует обработка, ретушь, цифровое рисование, фильтры и эффекты. Отмечается, что непрофессиональные пользователи не столкнуться с трудностями в работе.

    Автор: Настасья Шеркунова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

        6:07 9 Июля 2017 164
        Читать
        5:43
        Сегодня

        РФ предоставила в ООН данные о ракете, запущенной КНДР 4 июля
        0:27
        Сегодня

        Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации
        19:34
        Вчера

        Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату
        18:28
        Вчера

        Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом
        18:03
        Вчера

        Меркель анонсировала телефонный разговор «нормандской четверки»

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 5542

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        11058

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1568

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2929

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        4:34   9 Июля 2017
        205
        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        2:38   9 Июля 2017
        386
        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        16:49   8 Июля 2017
        152
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        6444