Лукашенко призвал белорусских олигархов помочь малой родине

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Минск, 9 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к состоятельным гражданам своей страны с призывом работать на благо малой родины.

Данное заявление белорусский лидер сделал в ходе республиканского праздника «Купалье».

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый», — сказал Лукашенко, отметив, что даже от малого вклада каждого человека зависит процветание родной страны, говорится в материале Газеты.ру.

Также он отметил, что, несмотря на то, что за годы своего президентства побывал во многих прекрасных местах, он убежден, что нет ничего прекраснее мест, где человек родился.