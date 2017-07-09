Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США
Весь мир
Лукашенко призвал белорусских олигархов помочь малой родине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лукашенко призвал белорусских олигархов помочь малой родине

    6:48  9 Июля 2017
    99

    Лукашенко призвал белорусских олигархов помочь малой родине

    Минск, 9 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к состоятельным гражданам своей страны с призывом работать на благо малой родины.

    Данное заявление белорусский лидер сделал в ходе республиканского праздника «Купалье».

    «Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый», — сказал Лукашенко, отметив, что даже от малого вклада каждого человека зависит процветание родной страны, говорится в материале Газеты.ру.Лукашенко призвал белорусских олигархов помочь малой родине

    Также он отметил, что, несмотря на то, что за годы своего президентства побывал во многих прекрасных местах, он убежден, что нет ничего прекраснее мест, где человек родился.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

        6:07 9 Июля 2017 164
        Читать
        5:43
        Сегодня

        РФ предоставила в ООН данные о ракете, запущенной КНДР 4 июля
        0:27
        Сегодня

        Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации
        19:34
        Вчера

        Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату
        18:28
        Вчера

        Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом
        18:03
        Вчера

        Меркель анонсировала телефонный разговор «нормандской четверки»

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 5542

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        11058

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1568

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2929

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

        4:34   9 Июля 2017
        205
        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        2:38   9 Июля 2017
        386
        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        16:49   8 Июля 2017
        152
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        6444