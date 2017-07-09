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Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв
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    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    7:00  9 Июля 2017
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    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Сирия, 9 июля. В Алеппо в районе Шейх Таха вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в городе Хасака прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: правительственная армия приблизилась к Сухне на расстояние 15-20 километров, вернув контроль над скважинами в районе полей Аль-Хайль в Хомсе.

    «Исламское государство»: боевики ИГ* нанесли несколько ударов по жилым районам Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 жителей получили ранения. Террористы заблокировали гражданских в подвалах в Старом городе Мосула.

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Армия правительства Сирии мобилизовала Т-72 образца 1989 года для боев в Джобаре.

    Ожесточенные столкновения идут между армией правительства Сирии и боевиками на фронте Бейт Джинн в пригороде Дамаска.

    Провинция Тартус

    В ДТП погибли три сирийских инженера. Они помогали в восстановлении электростанции Баньяс в провинции Тартус, сообщается в Twitter.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Между семьями беженцев в районе Шейх Таха в Алеппо вспыхнул конфликт с использованием оружия и гранат.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Информация о полном захвате месторождений Аль-Хайль оказалась недостоверной, у скважин все еще идут бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства»*, армия захватила несколько точек и станцию сбора газа.

    Армия правительства Сирии приблизилась к Сухне на расстояние 15-20 километров, вернув контроль над скважинами в районе полей Аль-Хайль. Далее армия планирует взять Сухну и направиться к Дейр эз-Зору, сообщается в Twitter.

    Пять бойцов «Хезболлы» убиты террористами «Исламского государства», напавшими из засады в восточной части провинции.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    ВВС САР нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в деревне Хатла, в рабочих районах, в районе кладбища и у базы Панорама.

    Террористы нанесли несколько ударов по жилым районам Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 жителей получили ранения. 

    Провинция Даръа

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Ожесточенные столкновения идут в районе Аль-Маншия, армия правительства Сирии ведет ракетный обстрел боевиков.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    По информации военного источника, конвои «Хайят Тахрир аш-Шам» с тяжелой артиллерией направляются в неизвестном направлении.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 9 июля 07.00: в Алеппо вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в Хасаке прогремел взрыв

    Согласно сообщениям, командование потребовало у отрядов «Джарба» и «Нухба» сдать свои позиции в Ракке и покинуть город. Коалиция заявила, что на это потребуется несколько дней.

    SDF**** захватили замок Харун аль-Рашид в Старом городе Ракки.

    Сообщается о гибели девяти бойцов YPG в Ракке.

    Смертник «Исламского государства» на шахид-мобиле атаковал позиции SDF в районе старой городской стены Аббасид в городе Ракка.

    По информации военного источника, что террористы «Исламского государства» убили 26 бойцов SDF на западном фронте пригорода Ракки.

    Провинция Хасака

    В городе Хасака прогремел сильный взрыв у районов Геверан и Азизия. Вероятно, сработало СВУ террористов.

    Провинция Кунейтра

    Проправительственные силы после интенсивной артподготовки заняли окрестности деревни Самадания Аль-Гарби, в том числе занят блокпост Аль-Фейла аль-Хамра, продолжаются ожесточенные бои с боевиками.

    Ирак

    Командир «Исламского государства» саудовского происхождения уничтожен при попытке бежать из Старого Города в Восточный Мосул через Тигр.

    Террористы «Исламского государства» заблокировали гражданских в подвалах в Старом городе Мосула и взяли в заложники. Они пообещали их взорвать при попытке бегства.

    Иракские ВС полностью зачистили от террористов «Исламского государства» квартал Баб аль-Туб в Мосуле.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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