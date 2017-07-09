В Избранное

Сирия, 9 июля. В Алеппо в районе Шейх Таха вспыхнул вооруженный конфликт между беженцами, в городе Хасака прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: правительственная армия приблизилась к Сухне на расстояние 15-20 километров, вернув контроль над скважинами в районе полей Аль-Хайль в Хомсе.

«Исламское государство»: боевики ИГ* нанесли несколько ударов по жилым районам Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 жителей получили ранения. Террористы заблокировали гражданских в подвалах в Старом городе Мосула.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии мобилизовала Т-72 образца 1989 года для боев в Джобаре.

Ожесточенные столкновения идут между армией правительства Сирии и боевиками на фронте Бейт Джинн в пригороде Дамаска.

Провинция Тартус

В ДТП погибли три сирийских инженера. Они помогали в восстановлении электростанции Баньяс в провинции Тартус, сообщается в Twitter.

Провинция Алеппо

Между семьями беженцев в районе Шейх Таха в Алеппо вспыхнул конфликт с использованием оружия и гранат.

Провинция Хомс

Информация о полном захвате месторождений Аль-Хайль оказалась недостоверной, у скважин все еще идут бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства»*, армия захватила несколько точек и станцию сбора газа.

Армия правительства Сирии приблизилась к Сухне на расстояние 15-20 километров, вернув контроль над скважинами в районе полей Аль-Хайль. Далее армия планирует взять Сухну и направиться к Дейр эз-Зору, сообщается в Twitter.

Пять бойцов «Хезболлы» убиты террористами «Исламского государства», напавшими из засады в восточной части провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС САР нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в деревне Хатла, в рабочих районах, в районе кладбища и у базы Панорама.

Террористы нанесли несколько ударов по жилым районам Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 жителей получили ранения.

Провинция Даръа

Ожесточенные столкновения идут в районе Аль-Маншия, армия правительства Сирии ведет ракетный обстрел боевиков.

Провинция Идлиб

По информации военного источника, конвои «Хайят Тахрир аш-Шам» с тяжелой артиллерией направляются в неизвестном направлении.

Провинция Ракка

Согласно сообщениям, командование потребовало у отрядов «Джарба» и «Нухба» сдать свои позиции в Ракке и покинуть город. Коалиция заявила, что на это потребуется несколько дней.

SDF**** захватили замок Харун аль-Рашид в Старом городе Ракки.

Сообщается о гибели девяти бойцов YPG в Ракке.

Смертник «Исламского государства» на шахид-мобиле атаковал позиции SDF в районе старой городской стены Аббасид в городе Ракка.

По информации военного источника, что террористы «Исламского государства» убили 26 бойцов SDF на западном фронте пригорода Ракки.

Провинция Хасака

В городе Хасака прогремел сильный взрыв у районов Геверан и Азизия. Вероятно, сработало СВУ террористов.

Провинция Кунейтра

Проправительственные силы после интенсивной артподготовки заняли окрестности деревни Самадания Аль-Гарби, в том числе занят блокпост Аль-Фейла аль-Хамра, продолжаются ожесточенные бои с боевиками.

Ирак

Командир «Исламского государства» саудовского происхождения уничтожен при попытке бежать из Старого Города в Восточный Мосул через Тигр.

Террористы «Исламского государства» заблокировали гражданских в подвалах в Старом городе Мосула и взяли в заложники. Они пообещали их взорвать при попытке бегства.

Иракские ВС полностью зачистили от террористов «Исламского государства» квартал Баб аль-Туб в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)