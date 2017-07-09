Владимирский наркоман жестоко избил и изнасиловал школьницу

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Владимир, 9 июля. Молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, избил и изнасиловал 16-летнюю школьницу.

По данным следствия, 21-летний преступник позвал к себе домой несовершеннолетнюю знакомую. В квартире он ударил девушку пепельницей по голове и жестоко изнасиловал.

Экспертиза показала наличие наркотических веществ в его крови. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в настоящее время преступник находится на скамье подсудимых.