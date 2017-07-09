Глава МИД ФРГ обеспокоен потерей репутации страны после беспорядков в Гамбурге

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Берлин, 9 июля. Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что беспорядки в Гамбурге во время проведения саммита G20 могут оказать негативное влияние на репутацию страны.

По словам министра, насилие не должно остаться безнаказанным.

«Любая политическая подоплека этой вакханалии насилия ложна по своей сути и является лишь прикрытием для истинной цели тех, кто приезжает со всей Европы, а она заключается в одном лишь насилии», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе протестных акций в Гамбурге пострадали более 200 полицейских.