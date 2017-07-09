Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Владимирский наркоман жестоко избил и изнасиловал школьницу
Политика
Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

    6:07  9 Июля 2017  /обновлено: 6:08  09 Июля 2017
    58

    Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

    Москва. 9 июля. Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой с его переговорами с Рональдом Рейганом.

    По словам бывшего советского лидера, Москва и Вашингтон должны воспользоваться положительным эффектом от данной встречи.

    «Я вспоминаю, что, когда мы начали диалог о разоружении с Рональдом Рейганом, спустя несколько дней после первых контактов мне доложили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза», — поделился воспоминаниями с журналистом из Италии Джульетто Кьезой Горбачев.

    Он отметил, что в его времена в Соединенных Штатах Америки также скептически относились к диалогу с Москвой.

    Автор: Настасья Шеркунова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

        6:07 9 Июля 2017 57
        Читать
        5:43
        Сегодня

        РФ предоставила в ООН данные о ракете, запущенной КНДР 4 июля
        4:34
        Сегодня

        Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник
        0:27
        Сегодня

        Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации
        19:34
        Вчера

        Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату
        18:28
        Вчера

        Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 5434

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        10901

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1562

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2921

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2308
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        Меркель поддержала замену Трампа на дочь Иванку на саммите G 20

        2:38   9 Июля 2017
        284
        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        16:49   8 Июля 2017
        151
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        6093
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        1228