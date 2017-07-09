Горбачев провел аналогию между встречей Путина с Трампом и переговорами с Рейганом

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Москва. 9 июля. Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой с его переговорами с Рональдом Рейганом.

По словам бывшего советского лидера, Москва и Вашингтон должны воспользоваться положительным эффектом от данной встречи.

«Я вспоминаю, что, когда мы начали диалог о разоружении с Рональдом Рейганом, спустя несколько дней после первых контактов мне доложили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза», — поделился воспоминаниями с журналистом из Италии Джульетто Кьезой Горбачев.

Он отметил, что в его времена в Соединенных Штатах Америки также скептически относились к диалогу с Москвой.