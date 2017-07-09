Глава Минфина США положительно оценил встречу Трампа с Путиным

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Вашингтон, 9 июля. Министр экономики Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин назвал очень содержательной встречу президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита G20.

Американский политик дал также высокую оценку встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Две другие очень содержательные двусторонние встречи были, безусловно, во-первых, с президентом Путиным, которая должна была продлиться полчаса, а проходила более двух часов. У нас была другая содержательная встреча сегодня с лидeром КНР, которая длилась более полутора часов и продлилась бы дольше, если бы нас не заставили уйти», — сказано в заявлении министра экономики Соединенных Штатов Америки.

7 Фото. 7 Фотографий Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa

Напомним, в немецком Гамбурге вчера завершилась встреча лидеров стран «большой двадцатки».