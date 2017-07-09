РФ предоставила в ООН данные о ракете, запущенной КНДР 4 июля

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Нью-Йорк, 9 июля. Россия передала в Совбез ООН документы, подтверждающие, что 4 июля Северная Корея испытала ракету средней дальности.

«Четвертого июля 2017 года радиолокационной станцией типа «Воронеж», размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса «Хвасон» Корейской народной демократической республики с ракетного полигона «Тончандон» (100 километров северо-западнее Пхеньяна)», — говорится в справке Министерства обороны РФ.

В документе отмечается, что полет ракеты, упавшей в Японское море, продлился 14 минут. Максимальная высота полета — 535 километров, дальность полета составила 510 километров, сообщает Газета.ру.

Справка вместе со схемой с указанием параметров полета были переданы генеральному секретарю всемирной организации и председателю Совета безопасности.