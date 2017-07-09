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Более 10 тыс. человек стали участниками ночного велопарада в Москве
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    Более 10 тыс. человек стали участниками ночного велопарада в Москве

    5:24  9 Июля 2017
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    Более 10 тыс. человек стали участниками ночного велопарада в Москве

    Москва, 9 июля. Более 10 тысяч человек стали участниками третьего ночного велопарада, прошедшего в Москве.

    Как сообщила пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, участникам мероприятия, состоявшегося 8 июля, не помешали даже плохие погодные условия.

    Заезд был приурочен ко Дню московского транспорта и фестивальной программе Московского урбанистического форума.

    Отмечается, что проект был создан с целью развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах столицы, пишет Газета.ру.

     

    Автор: Ирина Новикова
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