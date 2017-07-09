Сын Трампа обсуждал с российским юристом усыновление детей из России

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Вашингтон, 9 июля. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что в 2016 году встречался с российским адвокатом по вопросу усыновления детей из России.

Сообщается, что на встрече с адвокатом Наталией Весельницкой также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и глава его предвыборной кампании Пол Манафорт.

По словам Трампа-младшего встреча была краткой и ознакомительной.

«Главным образом мы обсуждали программу усыновления российских детей, которая была активна и популярна среди американских семей много лет назад, а потом была прекращена российским правительством, однако встреча не являлась частью кампании, и у нее не было никакого продолжения», — пояснил он.