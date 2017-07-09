Встреча Трампа и Путина стала запуском диалога, а не решением проблем — советник

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Вашингтон, 9 июля. Советник президента США заявил, что в ходе первой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина не происходило никакого решения проблем.

По его словам, от встречи ожидался запуск диалога по сложным вопросам, а не решение конкретных проблем.

Напомним, что первая встреча президентов РФ с США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки».