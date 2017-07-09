Девушка погибла во время падения автомобиля в реку на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Пресс-служба регионального центра управления в кризисных ситуациях сообщила о гибели девушки в результате падения автомобиля в реку на Камчатке.

Сообщается, что машина с двумя девушками упала с обрыва в реку Правая Авача.

Одной из девушек удалось выбраться самостоятельно, тело второй обнаружили водолазы, подключившиеся к поискам.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Специалисты занимаются поднятием утонувшего транспортного средства со дна реки.