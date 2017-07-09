Белый дом скандально ошибся в должностях лидеров Японии и Китая

В Избранное

Вашингтон, 9 июля. Пресс-служба Белого дома США дважды за день сделала скандальные ошибки в сообщениях о встречах президента Дональда Трампа с лидерами Японии и Китая.

Сообщается, что, говоря о встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пресс-служба назвала Абэ президентом Японии. А председателя КНР Си Цзиньпина назвали лидером Китайской Республики (название частично признанного Тайваня).

По мнению экспертов, хоть ошибки и являются несущественными, однако, учитывая, что ранее Трамп высказывал сомнения в отношении политики «единого Китая», такое именование может быть сочтено за оскорбление.