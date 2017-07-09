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Белый дом скандально ошибся в должностях лидеров Японии и Китая
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    Белый дом скандально ошибся в должностях лидеров Японии и Китая

    6:37  9 Июля 2017  /обновлено: 6:39  09 Июля 2017
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    Белый дом скандально ошибся в должностях лидеров Японии и Китая

    Вашингтон, 9 июля. Пресс-служба Белого дома США дважды за день сделала скандальные ошибки в сообщениях о встречах президента Дональда Трампа с лидерами Японии и Китая.

    Сообщается, что, говоря о встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пресс-служба назвала Абэ президентом Японии. А председателя КНР Си Цзиньпина назвали лидером Китайской Республики (название частично признанного Тайваня).

    По мнению экспертов, хоть ошибки и являются несущественными, однако, учитывая, что ранее Трамп высказывал сомнения в отношении политики «единого Китая», такое именование может быть сочтено за оскорбление.

    Автор: Ирина Новикова
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