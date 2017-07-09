Российский актер Яценко стал лауреатом кинофестиваля в Карловых Варах

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Карловы Вары, 9 июля. Российский актер Александр Яценко награжден призом 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, сообщается в материале Газеты.ру.

Стоит отметить, что на фестивале «Кинотавр» Александр Яценко также был награжден за лучшую мужскую роль, а картина «Аритмия» была названа лучшим фильмом.

Церемония награждения победителей 52-го кинофестиваля в Карловых Варах транслируется в субботу по государственному чешскому телеканалу.