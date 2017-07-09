Полиция арестовала звезду «Трансформеров» за пьяный дебош

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Саванна (США), 9 июля. Известный американский актер Шайа Лабаф был задержан полицейскими за пьяный дебош.

По информации американских СМИ, актера задержали вечером в Саванне в штате Джорджиа. Его обвиняют в хулиганстве, а также в пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, актер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Через некоторое время его отпустили под залог в размере семи тысяч долларов.

Отметим, что Лабаф известен своим эксцентричным поведением. В начале года его арестовали за уличную акцию против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.