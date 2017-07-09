Следователи проводят проверку в связи с гибелью мужчины и девочки под Анапой

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Анапа, 9 июля. Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщила о проводимой проверке по факту гибели мужчины и ребенка, плававших на катамаране в Черном море возле поселка Витязево под Анапой.

Сообщается, что на данный момент причина их гибели пока не установлена. Отмечается, что в момент прибытия спасателей катамаран не был перевернут.

Согласно информации следствия, на катамаране находились четыре человека, говорится в материале Газеты.ру.

В пресс-службе отметили, что двоих детей возрастом 5 и 15 лет удалось спасти, сейчас дети находятся у родственников.