Житель Челябинска изнасиловал и ограбил девушку в кустах

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Челябинск, 9 июля. Пятидесятилетний мужчина обвиняется в изнасиловании и ограблении девушки под Челябинском.

Сообщается, что преступник напал на возвращавшуюся домой 26-летнюю девушку на Заячьем острове. Под угрозой расправы злоумышленник затащил жертву в кусты, после чего изнасиловал ее. После насилия преступник забрал у девушки кольцо, после чего скрылся с места содеянного.

Жертва изнасилования написала заявление в полицию, после чего насильника разыскали по отпечаткам пальцев. В ближайшее время он предстанет перед судом.