В США на «отлично» оценили первую встречу Путина и Трампа

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Вашингтон, 9 июля. Директор отдела исследований внешнеполитической программы вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон назвал «прекрасной» первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Об этом сообщил ТАСС.

По его мнению, взаимоотношениям двух лидеров положено отличное начало. Тем не менее, впереди большая работа по преодолению конфликта в Сирии и кризиса на Украине, — отметил О'Хэнлон.

Ранее Владимир Путин заявил, что интересы российского и украинского народов совпадают. Его слова цитировала Газета.ru.