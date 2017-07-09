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В США на «отлично» оценили первую встречу Путина и Трампа
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    В США на «отлично» оценили первую встречу Путина и Трампа

    3:04  9 Июля 2017
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    В США на «отлично» оценили первую встречу Путина и Трампа

    Вашингтон, 9 июля. Директор отдела исследований внешнеполитической программы вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон назвал «прекрасной» первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Об этом сообщил ТАСС.

    По его мнению, взаимоотношениям двух лидеров положено отличное начало. Тем не менее, впереди большая работа по преодолению конфликта в Сирии и кризиса на Украине, — отметил О'Хэнлон.

    Ранее Владимир Путин заявил, что интересы российского и украинского народов совпадают. Его слова цитировала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дональд трамп #владимирпутин
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