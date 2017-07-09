Игрока «Аякса» эвакуировали на вертолете после потери сознания во время матча

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Амстердам, 9 июля. Игрока амстердамского футбольного клуба «Аякс» Абделхака Нури эвакуировали вертолетом после того как тот потерял сознание во время матча.

Сообщается, что инцидент произошел на 72-й минуте встречи с бременским «Вердером».

20-летний спортсмен внезапно почувствовал недомогание, после чего игрок лег на газон и потерял сознание. Подбежавшие врачи использовали дефибриллятор, после чего на поле сел вертолет, госпитализировавший полузащитника в ближайшую больницу.

Позже пресс-служба клуба сообщила, что у Нури был нарушен сердечный ритм. Игрока ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.