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Саммит G20 в Гамбурге принял итоговое коммюнике
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    Саммит G20 в Гамбурге принял итоговое коммюнике

    2:26  9 Июля 2017
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    Саммит G20 в Гамбурге принял итоговое коммюнике

    Гамбург, 9 июля. Участники саммита «большой двадцатки» в Гамбурге приняли итоговое коммюнике.

    Документ содержит положения о поддержании прозрачного характера мировой финансовой системы. Кроме того, все страны, кроме США, поддержали дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов. Достичь этого планируется за счет инновационного развития промышленности и сферы энергетики.

    Участники саммита также обязуются совместными усилиями противостоять коррупции.

    Ранее Газета.ru отмечала, что Трамп и Путин быстро нашли общий язык.

    Автор: Сергей Свазовский
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