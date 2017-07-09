Саммит G20 в Гамбурге принял итоговое коммюнике
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Гамбург, 9 июля. Участники саммита «большой двадцатки» в Гамбурге приняли итоговое коммюнике.
Документ содержит положения о поддержании прозрачного характера мировой финансовой системы. Кроме того, все страны, кроме США, поддержали дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов. Достичь этого планируется за счет инновационного развития промышленности и сферы энергетики.
Участники саммита также обязуются совместными усилиями противостоять коррупции.
Ранее Газета.ru отмечала, что Трамп и Путин быстро нашли общий язык.