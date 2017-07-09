NASA: На Земле существуют «порталы» для путешествий во времени

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Вашингтон, 9 июля. Специалисты из Национального аэрокосмического агентства США (NASA) заявили, что на нашей планете существуют специальные «порталы», с помощью которых можно перемещаться во времени.

Согласно утверждению экспертов, энергетические порталы появились несколько лет назад и позволяют перемещаться как во времени, так и в пространстве, например, далеко в космос.

В NASA также отметили, что древние цивилизации овладели способностью управлять порталами и открывать новые миры в ходе космических путешествий.