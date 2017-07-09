Полиция проверяет информацию о стрельбе в нью-йоркском торговом центре

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Нью-Йорк, 9 июля. Правоохранительные органы Нью-Йорка проводят проверку поступившей информации о стрельбе в одном из торговых центров города.

Сообщается, что звонок о стрельбе, произошедшей в торговом центре Kings Plaza в Бруклине поступил правоохранителям в 18:00 по местному времени (1:00 по московскому времени). Свидетели рассказали, что слышали стрельбу, а позже были обнаружены гильзы от патронов.

В настоящее время на место инцидента прибыли полицейские патрули. По предварительным данным, стрелявший арестован.