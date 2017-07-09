Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Полиция арестовала звезду «Трансформеров» за пьяный дебош
Общество
Безработный француз стал миллионером благодаря лотерее
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Безработный француз стал миллионером благодаря лотерее

    1:59  9 Июля 2017  /обновлено: 2:16  09 Июля 2017
    116

    Безработный француз стал миллионером благодаря лотерее

    Париж, 9 июля. Выигрыш в миллион евро принес безработному жителю Франции купленный лотерейный билет.

    Сообщается, что 40-летний житель департамента Гар сделал ставку в пять евро в табачном ларьке.

    Отмечается, что после того, как рядом с его фамилией появилась надпись «джекпот», счастливчик сразу даже не понял, что стал миллионером, решив, что выиграл всего четыре евро.

    Безработный француз стал миллионером благодаря лотерее

    За выигрышем в Париж победителя сопроводил лично владелец киоска. Счастливчику был вручен чек на круглую сумму, однако то, как мужчина намерен распорядиться выигрышем, остается неизвестным.

    Ранее Газета.ру сообщала, что житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей, купив билет стоимостью 100 рублей.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации

        0:27 9 Июля 2017 138
        Читать
        19:34
        Вчера

        Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату
        18:28
        Вчера

        Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом
        18:03
        Вчера

        Меркель анонсировала телефонный разговор «нормандской четверки»

        17:43
        Вчера

        Япония примет саммит G20 в 2019 году
        17:24
        Вчера

        Путин: Необходимо договориться о границах зон деэскалации в Сирии

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 5346

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        10740

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1558

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2911

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2304
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        16:49   8 Июля 2017
        151
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        5832
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        1202
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        1034