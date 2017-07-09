Безработный француз стал миллионером благодаря лотерее

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Париж, 9 июля. Выигрыш в миллион евро принес безработному жителю Франции купленный лотерейный билет.

Сообщается, что 40-летний житель департамента Гар сделал ставку в пять евро в табачном ларьке.

Отмечается, что после того, как рядом с его фамилией появилась надпись «джекпот», счастливчик сразу даже не понял, что стал миллионером, решив, что выиграл всего четыре евро.

За выигрышем в Париж победителя сопроводил лично владелец киоска. Счастливчику был вручен чек на круглую сумму, однако то, как мужчина намерен распорядиться выигрышем, остается неизвестным.

Ранее Газета.ру сообщала, что житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей, купив билет стоимостью 100 рублей.